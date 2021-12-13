Об этом пишет «НБН» со ссылкой на Правительственный портал.



Кабинет министров Украины уволил Александра Гогилашвили с поста замглавы МВД. Причиной увольнения стал недавний скандал, устроенный уже бывшим заместителем министра внутренних дел.



Правда, как видно из документа, Гогилавшивли был уволен не по распоряжению главы МВД Дениса Монастырского, а по собственному желанию.



Сам Гогилашвили также подтвердил факт увольнения на своей странице в Facebook. В соцсети он поблагодарил всех, кто «честно и передано делает свое дело» и подчеркнул, что сам написал заявление об уходе:



«Я виноват. Мой пример стал показательным для всех, как не стоит себя вести. Мне стыдно, что я проявил излишнюю эмоциональность, что был не сдержан. Но я точно не могу стыдиться того, какую работу мы проделали за 2 года в МВД».



Добавим, что скандал вокруг Гогилашвили разгорелся 10 декабря. В тот день чиновник по-хамски повел себя с полицейскими на блокпосту в Краматорске.



Уже на следующий день глава МВД отстранил Гогилашвили от работы. Позже стало известно о том, что замглавы МВД уже не впервые ведет себя подобным образом. Ранее он так же несдержанно разговаривал с патрульной полицией Киева.

Напомним, ранее мы писали, что на инцидент с Александром Гогилашвили отреагировал президент Владимир Зеленский.