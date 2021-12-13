Об этой информации сообщил «ФАН», передает «НБН».

«В данный момент имеем ситуацию, когда буквально каждый министр не соответствует занимаемой должности. Уже просто не беру в пример главу Минобороны. Он вообще далек от всего того, что должно демонстрировать профессионализм и компетентность. Такого еще в истории Украины не было», — сказал Калиниченко в начале.

По его словам, сейчас на территории Украинского государства идет практика деструктивного характера. Он задал, вероятно, риторический вопрос о том, кто может руководить данными процессами, и вообще кому нужен упадок Киева.

«Может ли этим заниматься Зеленский самостоятельно? Полагаю, ему отдали четкий приказ, чтобы тот уничтожал страну. Вероятно, им руководят наши соседи. Однако не РФ. Кремлю незачем разрушать Украину. Если бы они хотели это сделать, то могли бы все реализовать в 2014 году. Достаточно было бы полностью экономически нас изолировать. Однако США – это другое. Им необходим целый плацдарм. Возможно, Польша тоже подыгрывает им, так как она ранее зарекалась на наши территории. Никто иной не приходит в мысль, но все может быть именно так», — заключил политолог.

Напомним, за спиной у Зеленского появился новый союз: источник рассказал, кто его создал, и что планируется.