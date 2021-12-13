Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Украина-24».

Экс-глава Кабинета Министров Арсений Яценюк считает, что на смену нынешнему президенту РФ Владимиру Путину придет человек, который будет продолжать вести агрессивную политику по отношению к Украине. Яценюк скептически относится к мысли, что после ухода Путина Россия станет на путь демократии.

«Даже если Путина не будет в Кремле, я не думаю, что Россия изменится», — сказал бывший премьер.

Политик отметил, что история показывает, то, что Россия всегда вела захватническую политику по отношению к Украине.

«Вместо Путин придет другой Путин. Он может по-другому выглядеть, но мысли и действия его будут точно такие же. Увы, но я не верю в демократическую Россию», — сказал Яценюк.

Бывший премьер подчеркнул, что Украина продолжает отражать российскую агрессию и защищать свою независимость.

Кроме того, он отметил, что страны Запада должны понимать, что с Россией необходимо разговаривать на понятном для нее языке.

«Они понимают четкую силовую позицию. Они могут тебя ненавидеть, но они должны тебя уважать. И как только они перестают уважать, тогда все. Для них ты уже неинтересный субъект… Они не воспринимают слабых», — подытожил политик.

Напомним, ранее мы сообщали, что Яценюк предупредил украинцев о цели России.