Об этом бывший глава ОП заявил в интервью известному журналисту Дмитрию Гордону, передает «НБН».

Интервью экс-главы Офиса президента Андрея Богдана Дмитрию Гордону, началось с того, что журналист поинтересовался у политика, правда ли то, что его собираются посадить в тюрьму.

«Собираются. И тебя тоже… Там крайняя стадия безумия – всех садят», — ответил Богдан журналисту.

Экс-глава Офиса президента утверждает, что якобы глава государства лично поставил задачу ГБР найти какие-то основания и посадить в тюрьму сотни людей, среди, которых очень известные личности, которые в последнее время резко критикуют власть.

«Поставлена задача рыть и посадить Богдана в тюрьму. Там длинный очень список. И тебя собираются посадить», — сказал собеседник Гордона.

Кроме того, ранее приближенный к Зеленскому политик утверждает, что в этом списке якобы фигурируют журналисты Юрий Бутусов и Савик Шустер, экс-спикер Дмитрий Разумков и люди, которые пополнили ряды его команды.

«И еще 100 тыс. каких-то людей… Блогеры какие-то, непонятные люди», — сказал политик.

В свою очередь Гордон с юмором воспринял информацию о том, что его тоже собираются посадить и в шутку спросил, будут ли они с Богданом сидеть в одной камеры.

«Тебя ладно посадить, а меня то, за что!?», — сказал Гордон.

Ранее мы сообщали, что Гордон рассказал, как Путин относился к президентам Украины.