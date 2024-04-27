О том, что все вышеописанное является типичной российской манипуляцией, так как глава Украинского государства регулярно призывает к мирным переговорам, однако не на условиях страны-агрессора, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал Центра противодействия дезинформации (ЦПД).

В частности, российская верхушка игнорирует тот факт, что именно президентом Зеленским была предложена «Формула мира», поддержанная демократическими правительствами: пункты данного документа вскоре обсудят на швейцарском саммите, и, по мнению украинского лидера, у сильных государств выйдет «дожать Москву политически», до действительно «справедливого мира», как это фиксировалось ранее с «зерновой сделкой».

Кроме того, нарратив Кремля, касающийся «войны до последнего украинца», — также не более, чем воспаленный бред пропаганды РФ, имеющей цель сформировать у граждан Украины ощущение безысходности и гнева против Киева, который, якобы, вступил и ведет «бесперспективные» боевые действия, «игнорируя переговоры» с Россией.

Ранее мы писали о том, что Зеленский обращался к участникам «Рамштайна», назвав три приоритета в военной помощи.