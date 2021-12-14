Как информирует «НБН», в своем интервью изданию «Украина.ру», эксперт КЦПИК заявил, что к власти на территории нашей страны может прийти человек в качестве 2-й версии действующего украинского лидера образца 2019 года.

Согласно словам специалиста, этот человек – известный врач-педиатр Евгений Комаровский.

Говоря о том, что буквально на днях экс-спикер ВРУ Дмитрий Разумков озвучил информацию о том, что он набирает людей в свою новую политическую команду, призывая желающих присоединяться, эксперту задали вопрос о том, может ли вступить в союз с Разумковым Евгений Комаровский?

На это Андрей Попов ответил:

«На мой взгляд, тем самым олигархам весьма интересно попробовать Евгения Комаровского. Ведь он может стать второй версией Зеленского. Того Зеленского, который был в 2019 году. То есть, человеком не из политической среды, но популярным в обществе. Отсутствие Комаровского в парламенте означает то, что у него нет необходимости говорить на актуальные вопросы. Полагаю, что может начаться зондирование рейтинга Евгения Комаровского. Одним из вариантов может быть такой, что начнется воплощаться такой же сценарий, как с Владимиром Зеленским в 2019-м. Это будет означать, что Комаровский будет на первом месте. Дмитрию же Разумкову будет отведена роль члена команды с перспективой стать главой Кабинета министров Украины».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Антипович рассказал, кого украинцы хотят видеть у власти.