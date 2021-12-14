Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Украина-24».

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что президент РФ Владимир Путин одновременно и уважает, и опасается своего американского коллегу Джо Байдена.

По словам дипломата, как раз Байден способен реально поставить «красные линии» Путину. Поэтому, как отметил дипломат, для Украины очень важна поддержка официального Вашингтона.

Но при этом Климкин заявил, что в первую очередь «мы должны сами себе защищать».

«Нас никто не будет защищать, если мы сами не будем этого делать. Никто не будет нам помогать, если сами себе не будем помогать», — сказал экс-министр.

Стоить отметить, что 7 декабря президенты США и РФ проведи онлайн-переговоры. Разговор Байдена и Путина длился два часа. После переговоров Байден заявил, что он предупредил Путина о серьезных последствиях для России, если он решится на полномасштабное вторжение в Украину.

Ранее мы сообщали, что Климкин рассказал, на что может пойти Путин после Нового года.