Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Украина-24».

Телезрители поинтересовались у известного журналиста Дмитрия Гордона, возможен и в Украине новый Майдан. Гордон не стал прогнозировать, могут ли в ближайшее время вспыхнуть масштабные протесты против власти, но считает, что этого ни в коем случае нельзя допустить. Гордон считает, что новый Майдан Украина попросту может не пережить, учитывая военную агрессию со стороны РФ.

«Еще одного Майдана, я считаю, что Украина не выдержит. Мы можем оказаться на грани развала и можем развалиться, как страна», — заявил представитель СМИ.

При этом Гордон сказал, что это вовсе не значит, что не стоит критиковать власть за определенные шаги.

«У меня такое мнение: критикуя конструктивно власть и президента – нельзя допустить Майдана», — сказал Гордон.

Журналист отметил, что сейчас у многих граждан Украины есть оружие.

«И если только соберется 10-15 тыс. человек, может произойти кровавая бойня. Ни в коем случае нельзя допустить Майдана. И об этом в первую очередь должен думать президент Зеленский. Потому, что его действия часто провоцируют людей выходить на улицы», — заявил Гордон.

Ранее мы сообщали, что Гордон рассказал, где может оказаться Меркель после ухода с поста канцлера Германии.