Об этой информации сообщил официальный сайт «ОПЗЖ», передает «НБН».

В самом начале Бурмич напомнил, что обещал Зеленский и его команда перед тем, как пришли к власти. По его словам, в первую очередь, президент говорил об окончании эпохи бедности и завершении войны на Донбассе.

Однако, как считает один из представителей оппозиционных сил в Парламенте, лидер Украины пока не исполнил большинство своих обещаний. В этом, как заявил политик, и заключается главная проблема лидера страны.

«Сейчас буквально каждый опрос социологов демонстрирует тот факт, что люди стремятся к миру. Но, если власти и дальше будут продолжать игнорировать запрос общества, уничтожая при этом страну и ее экономику, то опасаться придется не вторжения Путина. Придется бояться собственных граждан, которые выйдут на протесты», — заключил Бурмич в ультимативном характере.

Напомним, Госдеп поставил Зеленскому ключевое требование по 2022 году: стало известно, в чем заинтересован Запад.