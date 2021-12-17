Об этой информации сообщил Шарий в своем Телеграме, передает «НБН».

Отмечается, что, по информации блогера, Данилов начал свой путь на столь высокий пост в государстве с криминального мира. Источник утверждает, что нынешний секретарь СНБО начал свою дорогу с самых низов уголовного мира.

«Его путь – это дорога обычного ветеринара из провинции до одного из известнейших бизнесменов на территории Луганска. Это правдивая история. Причем, он окрашивал обычных собак под волков, а затем продавал их людям», — переслал Шарий представленную им информацию.

В конце источник добавил, что Данилова тесно связывают с деятельностью криминального авторитета – Доброслава, настоящее имя которого Валерий Доброславский.

«Речь идет об одном из первейших криминальных авторитетов страны, начавшего легализацию своего бизнеса. Многие утверждают, что его правой рукой был именно Данилов», — закончил Шарий.

Напомним, у Зеленского появился новый сценарий по внеочередным выборам в Раду: источник сказал, что задумали на Банковой.