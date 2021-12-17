Как информирует «НБН», эксперт в эфире «Украина 24» заявил, что слова Юрия Бойка о том, что вся фракция «ОПЗЖ» в ВРУ готова сложить мандаты, это ни что иное, как только пиар-акция. По его словам, политсила показывает, таким образом, своим избирателям, что якобы они не боятся потерять свои мандаты.

Кроме того, эксперт высказал мнение, что для того, чтобы решить сложившийся кризис, нужно искать конституционный выход, что позволит сохранить в государстве баланс, и не приведет к неприятным последствиям.

Помимо прочего, Вадим Карасев высказал убежденность в том, что действующий украинский лидер Зеленский не одобрит предложение относительно досрочных выборов в Раду.

Цитата из заявления политолога:

«Верховный главнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский точно не пойдет на это. Он не поддержит идею досрочных выборов. Ведь он хорошо понимает, что у него больше не будет монобольшинства. А именно монобольшинство дает всесилие. Так что давайте не будем даже и говорить о втором сроке (президента, — ред.). Текущий год продемонстрировал, что никакого второго срока не будет».

Напомним, ранее мы уже писали о громком заявлении Юрия Бойко.