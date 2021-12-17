Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «НБН».

Отмечается, что Жириновский буквально сказал о довольно смелых сроках уничтожения страны. По его словам, военные Российской Федерации смогут провернуть ключевые спецоперации буквально за 30 минут.

«Все под прицелом. Это будет происходить моментально. За полчаса уничтожим все. Ведь жалость испытать к ним можно. Все будет выжжено – останется только пустыня. Дым даже не появится из-за зимы!», — сказал Жириновский.

На этом фоне Цимбалюк и другие вспомнили, что Жириновский часто «толкает» самые смелые нарративы в общество, чтобы функционеры от властей поняли, как воспринимаются те или иные радикальные идеи. Тем не менее, представитель украинских СМИ нашел, что найти на такие заявления.

«Уважаемые россияне, попрошу нас не злить. Ведь мы стоим на защите своего дома. Выбор у нас, в отличие от вас, отсутствует. Мы будем применять все средства, чтобы отбить землю от захватчика. Попрошу вас выдохнуть. Предложите лучше Скабеевой с Жириновским первыми же пойти в окоп», — заключил Цимбалюк.

Напомним, Погребинский рассказал о настоящем отношении украинцев к русским: эксперт обратил внимание на важную деталь.