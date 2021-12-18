Информацию передает «НБН», ссылаясь на Glavred.info.

Главным желанием Кремля, нашедшем отражение в этом документе, является запрет на дальнейшее расширение НАТО с присоединением к альянсу Украины и других государств.

Другая «хотелка» заключается в том, чтобы альянс отказался от проведения военных маневры и учений в близи границ России и государств, состоящих с ней в военном союзе».

В своем третьем желании Путин предлагает отказаться России и членам НАТО от размещения вооруженных сил в Европе, в дополнение к тем, которые были там по состоянию на 27 мая 1997 года.

Возникает вопрос: а как же тогда быть с Крымом? Ведь по состоянию на указанную дату российские войска находились только в Севастополе и по условиям «Соглашения о статусе и условиях пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины» должны были уйти оттуда в 2017 году.

Как известно, из Вашингтона уже прозвучало «нет».

Ранее мы сообщали о том, что российский суд официально признал присутствие войск РФ на Донбассе.