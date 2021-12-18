В интервью изданию Telegraf одиозный депутат ОПЗЖ рассказал, зачем поздравлял с днем рождения главу Российской Федерации Владимира Путина.

На соответствующий вопрос журналиста Илья Кива объяснил, что поздравление российского лидера является «дипломатической нормой», информирует «НБН».

По словам нардепа, отдельные политики используют вопрос войны с Россией в тот момент, когда им требуется оправдать хаос в Украине, скрыть свои неудачи или отвлечь внимание граждан. Он добавил, что уже 8 лет на украинцев выливают «информационные фекалии» об опасности военного вторжения России, которая якобы на самом деле является практически центральным стратегическим партнером нашего государства.

Кива добавил, что за этот период не прекращались отношения с РФ в сфере экономики и торговли, не разорвана связь с соседней страной и в плане дипломатического взаимодействия.

По словам депутата, в обществе только «болтают» о том, как они ненавидят Россию и противостоят ее агрессии, в то время, как Украина полноценно работает с соседним государством.

Кива заявил, что в день рождения Путина его поздравили все представители ключевых стран, поэтому политик решил придерживаться нормы дипломатических взаимоотношений со страной-партнером.

Он подчеркнул, что такой шаг он сделал для Украины, чтобы в будущем Киев мог найти компромисс с РФ.

Ранее нардеп отреагировал на возбужденные против него уголовные дела, пообещав обнародовать все подробности жизни генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой.