Народный депутат от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко попала в конфуз, выступая за трибуной в Верховной Раде. Соответствующие кадры опубликовали на YouTube-канале издания «Сегодня», сообщает «НБН».

Выступая с речью перед депутатами, председатель фракции «Европейская солидарность» оговорилась. Нардеп назвала бывшего украинского президента Петра Порошенко Владимиром Зеленским.

Геращенко сразу поняла свою ошибку, однако конфуз не остался без внимания народных избранников. На оговорку депутата присутствующие отреагировали смехом и аплодисментами.

Ранее Геращенко в Верховной Раде оскорбил народный избранник от партии Зеленского. «Слуга народа» Александр Ковальчук выдал в адрес Геращенко оскорбительную фразу, после чего конфликтная ситуация набрала обороты, поскольку на ситуацию обратили внимание депутаты от двух партий. Члены фракции Порошенко потребовали от Ковальчука принести свои извинения Геращенко.