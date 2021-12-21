Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «НБН».

«Наш источник из ОП поведал, что Петра Порошенко никто не собирается садить. Подозрение же хотят вручить для того, чтобы контролировать партию «Европейская Солидарность». Делается это для того, чтобы политики не дестабилизировали ситуацию внутри государства. На Банковой считает, что Порошенко – это лучший спарринг-партнер для Зеленского на внеочередных президентских выборах, которые по задумке должны пройти в 2022 году», — сказал источник.