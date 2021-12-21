Об этом пишет «НБН«.
Так, в официальном аккаунте Twitter посольства США в Украине отметили, что это дело не должно быт политически мотивированным:
«США внимательно следят за этим делом в отношении бывшего президента Петра Порошенко. Очень важно, что весь процесс дела не был политическим и вершился основываясь на верховенствах права».
Подобное сообщение, также в Twitter, оставила посол Британии в Украине Мелинда Симонс:
«Я буду внимательно следить за ситуацией с подозрением Петру Порошенко. Очень важно, чтобы правоохранители и судьи рассматривали это дело независимо и профессионально, обеспечив справедливость и соблюдение правовой процедуры».
Напомним, ранее мы писали, что Тимошенко поддержала Порошенко после того, как ему предъявили подозрение в госизмене.
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