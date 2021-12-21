Об этом пишет «НБН«.



Так, в официальном аккаунте Twitter посольства США в Украине отметили, что это дело не должно быт политически мотивированным:



«США внимательно следят за этим делом в отношении бывшего президента Петра Порошенко. Очень важно, что весь процесс дела не был политическим и вершился основываясь на верховенствах права».



Сполучені Штати уважно стежать за справою проти колишнього президента Порошенка. Дуже важливо, щоб процес і результат ґрунтувалися на принципах верховенства права, а не політичних мотивах. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) December 21, 2021

Подобное сообщение, также в Twitter, оставила посол Британии в Украине Мелинда Симонс:



«Я буду внимательно следить за ситуацией с подозрением Петру Порошенко. Очень важно, чтобы правоохранители и судьи рассматривали это дело независимо и профессионально, обеспечив справедливость и соблюдение правовой процедуры».

I am following the charges brought against @poroshenko closely. It’s vital that law enforcement agencies and the judiciary tackle this case, like any other, independently, impartially and professionally, ensuring fairness and respect for due process. — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) December 21, 2021

Напомним, ранее мы писали, что Тимошенко поддержала Порошенко после того, как ему предъявили подозрение в госизмене.