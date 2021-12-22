Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Цензор.НЕТ«.



Более того, Владимир Зеленский рассказал журналистам, что его вообще особо не интересуют обвинения в адрес пятого президента Украины:



«Не думаю, что эта ситуация как-то повлияет на ситуацию в стране. На ситуацию внутри государства, как правило, могут влиять лица из финансовых групп. А он — это один из этих групп. Мы знаем, что они свозят людей на протесты, я не вру, привозят людей из разных регионов. Ну понятно, что время тяжёлое и люди хотят немного заработать. Но резонанса от таких людей нет. Нет с Медведчуком резонанса, и с этим господином, о котором вы спрашиваете, тоже нет».



Зеленский утончил, что вопросом уголовных дел Порошенко должны заниматься правоохранительная и судебная системы:



«Если есть какие-то вопросы касательно нарушения закона — пусть разбираются суд и правоохранители. Но, думаю, поддержки этих процессов нет в обществе. Там осталось три-четыре группы, они не так много зарабатывают, поэтому они не смогут выделить столько денег, чтобы раскачать ситуацию. Ну это я так вижу».

Напомним, ранее мы писали, что Порошенко пригрозил Зеленскому.