Об этой информации сообщил Порошенко в своем Телеграме, передает «НБН».

В самом начале он задал вопрос о том, кто же является тем, кто предал государство. Как утверждает Порошенко, именно он в 2014 году вместе с ВСУ освободил 2/3 оккупированных территорий Донбасса. При этом он еще и задал вопрос о том, не является ли изменой родине то, что человек (вероятно, речь идет о Зеленском) подписывает договор о разведении войск и, таким образом, отдает территории страны врагу.

«Является ли изменником родины тот, кто инициировал десятки операций, благодаря чему было ликвидировано множество врагов Украины? Или же изменником все-таки является тот, кто сливает Лукашенко и Путину данные спецоперации разведки Украины?», — сообщил Порошенко.

В таком же духе он продолжал свой пост какое-то время. Однако закончил он его явно в угрожающем формате.

«Хочу огласить, что предъявленные подозрения Главе государства в измене Родине, финансировании терроризма и прочего – это уже переход «красных линий». Это уже не шутки. Они закончились. За это придется отвечать», — заключил Порошенко, обращаясь, видимо, к Зеленскому и его команде.

Напомним, у Зеленского всерьез взялись за Порошенко: СМИ узнали, что предпринял экс-президент.