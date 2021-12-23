Об этой информации сообщил Порошенко в своем Телеграме, передает «НБН».

В самом начале народный депутат начал издали. Он сообщил, что на днях встретился с экс-лидером Польши Брониславом Комаровским. Они обсуждали те уроки, которые принес для их государств 2014 год. Так же, он сказал, что не только Украина и Польша, но и целый мир сделал выводы после агрессии России.

«В 2022 году цена, которую заплатит Путин за собственную авантюру, должна быть намного большей. Все это будет благодаря консолидации наших партнеров с Украиной, в частности с Польшей. Благодарен президенту Комаровскому за то, что он поддерживает членство НАТО в Украине и ЕС. Так же благодарен ему за отличные идеи, как можно ускорить данный процесс», — заключил Порошенко.

Напомним, в Украине скоро может начаться новый бунт: источник рассказал, какое решение приняли политики.