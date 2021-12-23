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По словам политолога Валентина Гладких, бывший спикер украинского парламента начал «объедать» рейтинг «слуг народа», и эта ситуация продолжится и в будущем.

«На самом деле Разумков, безусловно, будет подъедать рейтинг «Слуги народа», но не только их», — отметил политолог.

«Слуги народа» в первую очередь будут терять в их базовых регионах у так называемого бело-голубого электорального поля.

Интересно, что еще в июне «слуги» заявляли, что у Разумкова нет никаких шансов победить на президентских выборах, наоборот своими амбициями он только испортит репутацию и навредит своему рейтингу. Однако ситуация изменилась, и сегодня политик уверено набирает обороты.

Что касается рейтинга «Разумной политики», то об этом, по мнению Гладких, рано говорить, так как в настоящее время нет данных о конкретном персональном составе этой политсилы.

«В настоящее время Разумкову не удалось даже создать депутатскую группу в парламенте. Пока это одно из межфракционных объединений», – уточнил политолог.

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