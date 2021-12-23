Как информирует «НБН», такая резонансная новость стала известна из сообщения, обнародованного адвокатом пятого украинского лидера Игорем Голованем в Facebook. Он отметил, что публикует повестку в суд заблаговременно.

Цитата из сообщения правозащитника:

«ВС Украины вызывает Вас на судебное разбирательство, в ходе которого будет рассмотрено административное дело Петра Алексеевича Порошенко к гаранту Конституции украинского государства Владимиру Александровичу Зеленскому относительно признания бездействия противоправным и обязательства осуществить некоторые действия».

Насколько известно, заседание Верховного Суда Украины назначено на двадцать восьмое февраля 2022 года на 15 часов дня. Проходить оно будет в помещении суда по улице Московская, 8, корпус 5, город Киев.

Примечательно, что Петр Алексеевич направил иск в суд, двадцатого августа. В своем обращении бывший украинский лидер просил Фемиду признать противоправными действия Зеленского по причине его комментариев относительно так называемых «Медведчуковских пленок».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Порошенко озвучил лучшую санкцию для Москвы.