Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Фокус».

В ближайшее время могут состояться переговоры между главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и заместитель Администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

Переговоры анонсировал сам Ермак во время интервью журналистам.

По его словам, недавно он общался с Козаком, которого называют кремлевским куратором Донбасса.

«Планируем контактировать на этой неделе», — сказал глава ОП.

Однако конкретной даты переговоров с российским высокопоставленным чиновником он не назвал.

По словам Ермака, с Козаком он говорит о том, что происходит на переговорной площадке в ТКГ. Кроме того обсуждаются инициативы украинской стороны.

Стоить отметить, что на последнем в 2021 году заседании ТКГ стороны договорились о рождественском перемирии. Журналист, делегат от Украины в ТКГ Сергей Гармаш считает, что Россия пошла на такой шаг, так как заинтересована в диалоге с официальным Вашингтоном. Он не исключает, что россиянам в ТКГ могли позвонить из Москвы, ведь сначала они заняли деструктивную позицию, но затем внезапно сменили ее на конструктивную.

Ранее мы сообщали, что Ермак рассказал, сколько раз Зеленский пытался позвонить Путину в этом году.