Об этом пишет «НБН» ссылаясь на интервью Андрея Ермака для издания «Фокус«.



По словам Ермака, за целый 2021 год украинский президент, несмотря на всё желание пообщаться со своим российским коллегой, только один раз пытался позвонить в Кремль. И то такая попытка оказалась неудачной, так как разговор так и не состоялся:



«Наш президент Владимир Зеленский придерживается правила — не звонить туда, где его звонка не ждут и не готовы ответить. Была одна попытка, но разговор не состоялся».



При этом, почему разговора между Путиным и Зеленским не было, Ермак не стал отвечать, так как, по его словам, не помнит, что тогда случилось.



Глава ОП также отметил, что ему, в свою очередь, удается поддерживать контакты с Москвой. К примеру, на прошлой неделе он имел беседу с заместителем главы АП России Дмитрием Козаком:



«У нас запланирован уже ещё один разговор. Мы обсуждаем ситуацию в ТКГ и инициативы, которые предлагает Украина».

Напомним, ранее украинцы ответили, при каком условии может состояться встреча Путина и Зеленского.