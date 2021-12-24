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По мнению политолога, замдиректора Института стран СНГ Владимира Жарихина, в следующем году все смогут убедиться в том, что глава Кремля принципиально изменит свое отношение к украинскому вопросу.

«Не потому что Россия изменит свою политику, а по причине того, что Украина, Германия и Франция отказались от выполнения Минских соглашений», — отметил политолог.

По его словам, это не значит, что РФ тут же нападет на Украину и будет ее оккупировать. Россию просто перестанет интересовать Украина.

Поняв, что Украина никогда не пойдет на выполнение Минских договоренностей в том виде, в каком их подписал Порошенко, у Путина вообще пропадет интерес к Украине.

А постоянные заявления западных стран о нависшей над Украиной угрозой полномасштабного вторжения России имеют целью предупредить о дополнительных санкциях, которые могут быть применены в отношении Москвы.

Ранее мы сообщали о том, что В НАТО пересмотрели риски нападения РФ на Украину.