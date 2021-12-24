Информацию передает «НБН», ссылаясь на Оbozrevatel.com.

По словам посла Украины при НАТО Натальи Галибаренко, в НАТО пересмотрели риски полномасштабного нападения России на Украину, после сопоставления имеющейся в Альянсе информации.

«Еще в начале декабря НАТО всерьез оценивало риски новой агрессии РФ против Украины, но сейчас члены Альянса склоняются к мнению, что Москва преследует иные цели. После обмена данными и оценками, они пришли к выводу, что Россия таким образом повышает собственные ставки для ведения политического диалога», – сказала посол.

Галибаренко отметила, что Путину уже удалось добиться определенных результатов, и он продолжает дальше накалять градус эскалации напряженности у границ Украины.

«Россия ведет себя по отработанной схеме. Сначала идут манипуляции, наращивание ставок и обостряется ситуация, а затем она соглашается на определенные договоренности», – подчеркнула посол.

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