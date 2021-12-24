Как информирует «НБН» со ссылкой на интервью политического эксперта Андрея Золотарева средствам массовой информации, если на территории нашей страны наступят сильные морозы, то для гаранта Конституции Зеленского может произойти ситуация, которую можно назвать идеальным штормом.

Руководитель центра аналитики «Третий сектор» Золотарев уверен, что если сильные морозы в Украине таки наступят, то в таком случае вопрос тарифов и энергетики, вопрос с отопительным сезоном в государстве превратиться в политический.

Цитата из заявления политолога:

«В таком случае команда украинского лидера начнет валить все на Российскую Федерацию. В свою очередь все те, которые сплотятся вокруг Ахметова, будут пальцами показывать на главу государства и главу правительства. Будут говорить они все, что это именно власть допустила такую ситуацию. Для Офиса президента Украины январь, февраль, а также март месяцы будут ой какими непростыми. В таком случае возникший конфликт как-то решится».

В это же время Андрей Золотарев добавил:

«Если посмотреть с другой стороны… Если действующая власть сможет удержать всю эту ситуацию под своим контролем, а отопительный сезон будет удачно пройден, то проблемы возникнут у Ахметова. Почему? – Потому что коллективный Запад имеет конкретную цель – вытеснить олигархию на территории украинского государства».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Золотарев спрогнозировал, может ли в Украине в ближайшее время произойти Майдан?