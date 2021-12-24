Об этой информации сообщили в росСМИ, передает «НБН».

В самом начале он отметил, что Украина начала слабеть из-за экономического и политического кризисов. Он уверен, что этим могут воспользоваться соседи в лице Польши, Венгрии или Румынии.

«Эти государства начали раздавать жителям Закарпатья, Буковины и в целом Западной Украины собственные паспорта. Фактически, уже есть взрывоопасная ситуация, которая представляет реальную угрозу для независимости государства. Более того, данные попытки со временем поставят под сомнение законность пребывания в составе Украинского государства как минимум Закарпатья и Буковины», — сообщил Бужанский.

На фоне вышеупомянутого он привел пример Венгрии, которая целенаправленно ведет политику на отторжение некоторых регионов на Западе под эгидою «защиты венгерского населения».

Напомним, Погребинский сказал, с какими словами Путина согласится половина Украины: эксперт о том, чего не скажут СМИ.