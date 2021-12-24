Об этой информации сообщил Яценюк в своем «Фейсбуке», передает «НБН».

В самом начале Яценюк начал призывать нынешнего президента Украины Владимира Зеленского соответствующим образом отреагировать на слова главы Кремля. По его словам, Зеленский должен записать чуть ли не целую лекцию для Путина, где будут подняты ключевые ошибочные тезисы, которые прозвучали на пресс-марафоне.

«Мы не один народ. Украина не является Российской Федерацией. В те времена, когда на территории Киева строились храмы, в Москве только волки около болот завывали. Выбор Украины – это не путинский Медведчук. Выбор Украины – это Евросоюз и НАТО», — сказал Яценюк.

Затем в конце он подметил, что Путин является злодеем, а не посредником в конфликте на Донбассе. Кроме того, он сообщил, что украинцы будут до самого конца сражаться за свою Родину.

Напомним, Золотарев ответил, чем закончится конфликт Зеленского и Ахметова: аналитик сказал, что случится в январе.