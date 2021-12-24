Об этой информации сообщили «Факты», передает «НБН».

Отмечается, что не так давно нынешний лидер Украины Владимир Зеленский занимал первое место во многих регионах Востока страны. Тем не менее, социологи узнали, что уже сегодня в стране присутствует человек, который обгоняет нынешнего лидера страны по рейтингу. Более того, специалисты Центра сообщают, что жители Донбасса перестали доверять президенту.

Имя человека, который обогнал Зеленского – Юрий Бойко, который является одним из глав партии «Оппозиционная Платформа – За жизнь». Как оказалось, целых 25,6% опрошенных выразили готовность отдать свои голоса за Юрия Бойко. Вторую же позицию занял уже Владимир Зеленский, набрав только 18,4% поддержки. Третья позиция досталась Евгению Мураеву – представителю партии «Наши», которого готовы поддержать 14,8% жителей Донетчины.

Напомним, Портников сказал, что ждет Украину после войны на Донбассе: журналист предрек не самый лучший сценарий.