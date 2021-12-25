Бывший премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что уголовное дело о госизмене, которое завели в отношении экс-главы Украины Петра Порошенко – ошибка.

В публикации на личной странице в Facebook Яценюк объяснил, как попытка взять под стражу пятого президента Украины скажется на нынешнем главе государства Владимире Зеленском, сообщает «НБН».

В комментарии политик предупредил президента Украины, что арест руководителя партии «Европейская солидарность» обернется для него непоправимыми последствиями. Экс-глава Кабмина утверждает, что Зеленский может поинтересоваться об этом у Виктора Януковича.

Экс-премьер-министр предупредил судей, которые будут рассматривать дело против Порошенко, что их ожидает судьба Родиона Киреева, бывшего судьи Печерского райсуда Киева.

Киреев отправил за решетку Юлию Тимошенко, что закончилось для него бегством в Российскую Федерацию 2014 году. Сейчас экс-судья находится в Украине в розыске, поскольку его подозревают в том, что он вынес заведомо ложное судебное решение по делу лидера партии «Батьківщина».

Яценюк подчеркнул, что украинское руководство еще может остановиться и прекратить, по его мнению, политическое преследование в отношении бывшего главы государства.

Напомним, что политолог Карасев утверждает, что президент Украины не может отправить под стражу Порошенко из-за обвинения в государственной измене. Эксперт подчеркнул, что дело не имеет весомой доказательной базы.