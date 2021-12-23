Как информирует «НБН», во время эфира телевизионного канала Ukrlive эксперт высказал собственное мнение относительно того, получится ли у действующего лидера Владимира Александровича Зеленского заключить Петра Порошенко под стражу после того, как последний вернется в страну.

Согласно словам политолога, Гарант Конституции Украины Зеленский не сможет отправить под арест Порошенко за госизмену (дело о продаже угля). Почему? – В ответе на этот вопрос Карасев отметил, что за пятого президента украинского государства вступились Соединенное Королевство и Соединенные Штаты Америки.

Так, эксперт заявил:

«Естественно! Петр Алексееви«Естественно! Петр Алексеевич вернется. Ему-то чего бояться? Ведь если вспомнить Медведчука, являющегося кумом Путина, то его заключили всего лишь под домашний арест… А что уже говорить и Порошенко, если за него уже вступилось и посольство США, и британский посол. Они вынесли предупреждение власти Украины, чтобы это решение не было политически мотивировано. И разве такое дело имеет под собой весомую доказательную базу? Ведь уголь был украинским и в 2015-м, и в 2016-м годах».

Напоследок Вадим Карасев добавил, что вопреки ожиданиям Зеленского, Петр Порошенко, после возвращения на территорию Украины, может стать не просто «героем», а «героем на белом коне». Уже сейчас очевидно, что дело имеет весьма маленькие шансы для того, чтобы вынести судебный приговор, да и вообще, сам даже процесс маловероятен.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Зеленского вызвали в Верховный Суд Украины из-за иска Порошенко.