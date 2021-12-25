Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на YouTube-канал Politeka-Online, где Марк Фейгин был гостем эфира.

Российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин отметил, что риторика президента РФ Владимира Путина на его ежегодной пресс-конференции существенно изменилась. По словам Фейгина, риторика Путина стала более требовательной и ультимативной.

По мнению российского оппозиционера, это значит, что Путин почувствовал, что можно продолжать давить на Запад.

«С одной стороны большая пресс-конференция Путина мало чем отличается от таких же, которые были и год назад, и два и больше. Но с другой стороны – существенно изменилась риторика Путина. Она вызывает большую конфронтацию, потому, что Путин почувствовал, что нужно дальше давить. Я не видел того, что были оговорки о том, что «мы миролюбиво настроены», я бы сказал, что звучала такая риторика более требовательная, ультимативная. Вот это отличает от того, чтобы было год назад», — сказал Фейгин.

Правозащитник отметил, что Путин сказал о том, что у России нет агрессивных планов. Однако он считает, что такое заявление не больше, чем просто «дежурная фраза».

«Это ничего не означает. А вот все остальное было выдержано в достаточно резких тонах, и я бы сказал, что начиная от Украины, НАТО и взаимоотношениях с коллективным Западом – все это выглядело довольно враждебно, я бы сказа так», — подытожил Фейгин.

Ранее мы сообщали, что Фейгин рассказал, начнет ли Путин большую войну против Украины.