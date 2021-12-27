Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Радио Свобода«.



По словам экс-спецпредставителя США по вопросам Украины, если в Москве отказываются от мирного диалога, значит нужно идти на более жесткие меры. В частности, Волкер считает, что можно заставить российского президента отказаться от планов по вторжению в Украину. Это может произойти благодаря трём шагам:



мощные антироссийские санкции

военная поддержка Украины

разоблачение военных преступлений России

Как отметил американский дипломат, США не должны давить на Украину и требовать выполнить некие неприемлемые условия для Киева. Речь идет, в частности, о предоставлении автономии для ОРДЛО. Вместо этого надо давить именно на Москву:



«В этой ситуации всё зависит только от Путина. Он войну начал, значит только он может её остановить. Почему он должен это сделать? Думаю, если США и Европа будут больше давить на Россию с помощью санкций, помогать Украине вооружением, если мир разоблачит военные преступления Кремля — это может повлиять на российского президента и он будет вынужден прекратить войну».

Напомним, ранее мы писали, что США могут ограничить импорт товаров в РФ в случае военного вторжения в Украину.