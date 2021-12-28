Об этой информации сообщил «Обозреватель», передает «НБН».

Отмечается, что имя личности, которой предлагали стать лидером страны – Андрей Данилко. Он известен под псевдонимом комического персонажа и музыканта Верки Сердючки. Бацман уверена, что именно Данилко мог бы с успехом повторить историю нынешнего украинского лидера.

«Данилко в 2018-2019 годах многие люди принялись уговаривать, чтобы начать свой путь в президенты. Были и лидеры от различных партийных сил. Сулили огромнейшие финансовые средства», — сказала Бацман.

Главред выразила уверенность, что вышеупомянутая личность смогла бы точно изменить ситуацию в государстве. Однако, как она заявила далее, Данилко решил отказаться.

«Артист сказал, мол, хочет сохранить себя. Потому не пошел на такой шаг. Это именно то, чего не смог сохранить Владимир Зеленский», — заключила Бацман.

Напомним, Запад нанес жесткий удар по Зеленскому: стало известно, какие материалы по Коломойскому «всплыли».