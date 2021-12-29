Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «24 канал«.



Как уточнил политолог, он не верит, что Кремль решится на полномасштабное вторжение в Украину. При этом, Киеву стоит готовиться к обострению ситуации на Донбассе, подчеркнул эксперт:



«Всё, что мы сейчас видим… Я думаю, Кремль уже решил, что будет проводить военную акцию на Донбассе».



Пионтковский также отметил, что скоро Вашингтон начнет переговоры с Москвой на тему новых санкций, вторжения и перемирия. Политолог добавил, что американскому лидеру Джо Байдену необходимо также задеть тему ракет и напомнить Путину о запрете на изготовление ракет средней дальности.

Напомним, ранее Дмитрий Ярош заявил, что Кремль может готовить провокацию на Донбассе.