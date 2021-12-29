Об этом пишет «НБН» ссылаясь на результаты соцопроса, проведенного «Центром Разумкова» совместно с Фондом «Демократические инициативы».



Как показал опрос, целых 45% заявили, что главным разочарованием года стал президента Владимир Зеленский. Примечательно, что «главным разочарованием» Зеленский уже был и в 2020 году, но тогда его таковым назвали 28% респондентов.



При этом, Владимир Зеленский набрал больше всего голос украинцев и в категории «политик года» — 17% (в 2020 было 14,8%). На втором месте номинации «политик года» оказался экс-глава ВРУ Дмитрий Разумков (8,1), а на третьем — пятый президент Петр Порошенко (8%).

14,6% респондентов ответили, что в Украине нет политиков, достойных звания «политик года», а 20% не смогли определиться с выбором.



Опрос проводился в период с 17 по 22 декабря 2021 года. В нём приняли участие 2018 респондентов из всей Украины (кроме АР Крым и ОРДЛО).

Напомним, ранее мы писали, что соцопрос показал реальное отношение украинцев к НАТО