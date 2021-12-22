Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «НБН».

Отмечается, что опрашивали людей еще в ноябре. В опросе приняли участие больше 2000 людей из разных регионов кроме оккупированной АР Крым, а также территорий ОРДЛО, которые контролируются сепаратистскими группировками.

Выяснилось, что большинство украинцев больше, чем когда-то либо еще желают, дабы Украинское государство стало полноправным членом НАТО. Более того, если бы уже сегодня проводили в стране референдум о присоединении к Альянсу, то большинство людей решили бы поддержать такую инициативу.

Социологов удивило то, что именно в ноябре текущего года украинцы больше всего решили поддержать инициативу по вступлению в НАТО. Таких показателей не было ранее, даже в 2014 году.

Напомним, социологи узнали, победил бы Разумков Зеленского сегодня во втором туре выборов: эксперты смоделировали ситуацию.