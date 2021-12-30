Как информирует «НБН», в эфире телевизионного канала «НАШ» Шуфрич отметил, что никто не имеет ни малейшего права отключать телеканалы в стране, если нет такого решения суда.

Цитата из заявления Шуфрича:

«Данная ситуация попросту взорвала все государство. Международное сообщество тоже. В стране начнутся акции протестов. Уже сегодня граждане нашей страны говорят о том, что может слово журналиста нравиться, или не нравится. Однако без решения суда никто не имеет права закрывать рот представителям прессы. Мы пойдем в суды. Мы дойдем и до ООН, и до Организации по безопасности и обороне в Украине. Мы будем требовать справедливости».

Как известно, оппозиционер заявил, что принятое Советом национальной безопасности и обороны Украины решение о санкциях против телеканалов не имеет под собой никаких оснований, так как эти СМИ осуществляли работу в юридическом поле страны.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что СМИ рассказали о вопросах, которые будут подняты на заседании СНБО.