Юрчишин в интервью изданию «РБК-Украина» заявил, что для блокирования Telegram на территории Украины нужно иметь четкую аргументацию, например, если подтвердится утечка информации, сообщает «НБН».

По словам главы Комитета по свободе слова, вероятно у страны-агрессора есть какой-то контроль над мессенджером и нет гарантии, что информация оттуда не попадает в российские секретные службы.

Депутат отметил, что Павел Дуров называет себя владельцем Telegram и, несмотря на то, что он имеет гражданство ОАЭ, нет данных о его отказе от паспорта РФ. Также истории с блокировкой мессенджером информации не в пользу страны-агрессора, свидетельствует о том, что коммуникация предпринимателя с режимом Путина, вероятно, сохраняется.

Представитель Верховной Рады добавил, что, если Telegram нанесет очень болезненный удар по информационной безопасности Украины, власти будут вводить санкции в отношении мессенджера.

Ранее начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов указал на проблему Telegram для нашей страны.