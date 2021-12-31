Об этой информации сообщил «Донпресс», передает «НБН».

В самом начале Харькова отметила, что странным является факт исчезновения транспортных средств, которые принадлежал наблюдателям из СММ ОБСЕ. По ее словам, сразу паниковать не стоит, однако данный инцидент необходимо рассмотреть.

«Как-то все достаточно резко исчезли. Остались на местах несколько человек наряду с пару-тройкой машин. Остальные обосновались в Мариуполе. Пока неизвестно, что произошло: либо уехали праздновать Новый год, либо они явно что-то знают, о чем мы даже не можем додуматься», — сказала Харькова.

Затем она сообщила, что такой отъезд означает либо случайность, либо подготовку к возможным обострениям. Тем не менее закончила она на невоодушевленной ноте.

«Из-за этого не особо тревожно. Появляется сама усталость из-за ожиданий развязки конфликта. Потому и думаем-гадаем: то ли случится что-то, то ли нет», — заключила Харькова.

Напомним, в школах ОРДО учат странным вещам: дончане показали, что принесли дети домой (фото).