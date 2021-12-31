Об это пятый президент Украины рассказал в интервью для Gazeta Wyborza, которое опубликовал сайт «Европейской Солидарности», передает «НБН».

Пятый президент Украины, лидер «Европейской Солидарности» Петр Порошенко отметил, что после захвата Крыма рейтинг президента РФ среди россиян значительно вырос, однако сегодня на фоне острых проблем в РФ, рейтинг Путина сильно упал.

«Но сегодня большинству россиян Крым не нужен, популярность Путина упала до 32%», — сказал Порошенко.

Экс-Гарант отметил, что начиная с 2014 года, экономика России не растет и соответственно это отображается на уровне жизни россиян.

«С 2014 года российская экономика не растет, доходы россиян уменьшаются. Однако растет бедность и нет потока прямых иностранных инвестиций. Россия в стагнации, люди не хотят с этим мириться», — сказал экс-президент Украины.

Но, по словам Порошенко, россияне еще не готовы к массовым протестам против власти. Это показала, по словам политика, история с российским оппозиционером Алексеем Навальным, которого российские власти отправили за решетку. Ведь акции в поддержку Навального не переросли в масштабные протесты против руководства РФ во главе с Путиным.

Однако Порошенко уверен, что Путин боится начала массовых протестов, поэтому и отправил Навального за решетку.

Кроме того, экс-президент считает, что Путин действительно может пойти на новую агрессию против Украины. Поэтому, по словам экс-Гаранта, у Путина не должно быть сомнений в том, что мировое сообщество отреагирует «адскими санкциями», в случае новой атаки.

Ранее мы сообщали, что Порошенко рассказал, что нужно сделать, чтобы Путин отступил от Украины.