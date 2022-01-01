Как информирует «НБН», об этом в эфире «24 канала» заявил украинский политолог Владимир Фесенко.

Владимир Фесенко отметил, что дело о государственной измене, подозрение в чем Петру Алексеевичу объявили в конце 2021 года, может положительно сказаться на политическом рейтинге действующего украинского лидера Владимира Зеленского.

Согласно мнению эксперта, на рейтинги оказывают влияние все конфликты. И, по информации Владимира Фесенко, «на рейтинг Владимира Зеленского это дело в отношении Петра Порошенко, может оказать весьма пололжительный результат».

Но уже через какое-то незначительное время, ситуация с подозрением бывшему президенту может отойти на второй план. Из-за того, что судебная и правоохранительная системы в нашей стране работают очень медленно, окончательные решения будут приняты еще очень не скоро.

При этом политолог озвучил, что является главной политической интригой в Украине в 2022 году.

«В 2022-м году главной политической интригой является не Петр Алексеевич Порошенко, а противостояние между действующим украинским лидером Зеленским и Ринатом Ахметовым, а также антиолигархический закон».

Напомним, ранее мы уже писали о новой тактике Ахметова в отношении президента Владимира Зеленского.