Об том пишет «НБН» ссылаясь на The Guardian.



Как уточнил американский чиновник, сдержать российскую агрессию в отношении Украины смогут лишь «невиданные санкции»:



«Мне кажется, что вероятность российского вторжения в Украину довольно высока. И, чтобы избежать этого сценария, понадобится ввести против Кремля просто огромные санкции. Думаю, такого же мнения должны придерживаться и наши союзники. Москва должна понимать, что мы в этом вопросе имеем единое мнение».



Отвечая на вопрос, могут ли переговоры Джо Байдена и Владимира Путина предотвратить агрессию Кремля, Адам Шифф ответил отрицательно:



«Я боюсь, что скорее всего вторжение будет. Но я до сих пор не могу понять, зачем Путину это… Я лишь вижу, что он хочет вторгнуться в Украину и он вторгнется, если мы не убедим его в обратном. Мне кажется, в этом случае нет другого выхода, кроме как введения санкций. Таких санкций, которых ранее в России никогда не видели. Только санкции США и наших союзников смогут сдержать российского президента».

Напомним, ранее мы писали, что в Белом доме прокомментировали переговоры Байдена и Зеленского.