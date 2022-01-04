Об этом пишет «НБН» ссылаясь на ZN.



Чтобы хоть как-то ответь на такие козни Москвы, украинская власть решила также провести переговоры с представителями Франции и Германии. Это будет сделано перед их визитом в Россию 6 января:



«Этим вечером (4 января — ред.) пройдут телефонные переговоры главы ОПУ Андрея Ермака с внешнеполитическим советником канцлера Германии Йенсем Плетнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном», — сообщила спикер главы ОПУ Дарья Заривная.

Как стало известно ранее, в России решили провести переговоры с советниками лидеров «нормандской четверки», не пригласив при этом представителя Украины.