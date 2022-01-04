Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Сегодня«.



Так, по мнению Вадима Карасёва, американский и российский лидеры вполне могут договориться о том, что Кремль прекратит войну на Донбассе. При этом, Байдену придется пообещать, что Украину не возьмут в НАТО:



«Москва может дать обещание уйти с Донбасса в обмен на то, что Киев останется за бортом НАТО. Если Запад откажется от таких предложений, то Путин может начать полномасштабную войну… Потому что продолжать просто угрожать и ничего не делать не будет смысла. Для российского президента пустые угрозы будут равны позору».



Кроме этого, отметил эксперт, Украине в 2022 году придется снова вернутся к Минским договоренностям, так как на их выполнении настаивает не только Россия, но и западные партнеры. К тому же, вся эта военная обстановка вокруг Украины может быть и для того, чтобы заставить Киев выполнить «минск» так, как хочет Путин:



«В то же время весь мир, и Россия, в том числе, понимают, что Минские соглашения, подписанные ещё в 2015 году, сегодня они привели всех участников переговоров в тупик. Возможно, что условия будут выполняться, но лишь в том случае, если их изменят. Изменят так, чтобы они устраивали всех. Только так можно будет выйти из этого тупика».

Напомним, ранее м ы писали, что Вадим Карасев рассказал о состоянии Украины, и вере граждан в будущее страны.