Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «НБН».

«Наш источник в ОП поведал о том, что Зеленский попросил Байдена поспособствовать собранию лидеров Нормандского формата, дабы Киев мог согласовать улучшение Минских соглашений. На Банковой выразили надежду на то, что итог переговоров будет позитивным в вопросе деэсколации напряжения на границах Украины и Российской Федерации», — сообщил источник.

Что примечательно, пока неизвестен точный ответ со стороны Вашингтона. Как правило, он появляется позже, а причиной задержки являются размышления представителей Байдена или же самого лидера Соединенных Штатов.

Тем временем в Украине пока не наблюдается активных боевых действий на Донбассе. Однако сепаратисты по-прежнему часто устраивают провокации в зоне ООС, на которые иногда представители ВСУ могут давать соответствующий ответ.

На этом фоне Ахметов избрал новую тактику по Зеленскому: источник сказал, как начал действовать олигарх.