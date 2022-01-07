Об этой информации сообщил «24 Канал», передает «НБН».

В самом начале Гайдай сказал, что Коломойский делал ставку совсем не на нынешнего лидера Украины Владимира Зеленского. Политический эксперт уверен, что Коломойский был уверен в том, что победит экс-лидера страны не Зеленский, а сегодняшний нардеп Юлия Тимошенко.

«Коломойский даже представления не имел, что оказал Зеленскому серьезную поддержку, когда была избирательная кампания. Тем не менее, в начале он надеялся, что пост президента достанется Юлии Тимошенко. Я тоже так думал в то время», — сказал Гайдай.

Затем он сообщил, что, стоило только Зеленскому вступить в предвыборную гонку, Коломойский начал думать, будто бы это только поможет одержать Тимошенко верх.

«Затем же, когда начали появляться первые рейтинги, он подумал, мол, Зеленский победит. После этого к Тимошенко он потерял всякий интерес», — заключил Гайдай.

Как сообщалось ранее, это очень позитивный сигнал – источник сказал, как начал действовать Зеленский по Порошенко.