Об этой информации сообщил Порошенко в своем «Фейсбуке», передает «НБН».

В самом начале экс-глава Украины начал издали. Он упомянул протесты в Казахстане, а также праздники, которые являются очень важными для украинцев. Затем же только речь зашла о его возвращении в Украину.

«Я собираюсь вернуться в Киев именно тогда, когда обещал – 17 января. Я появлюсь в суде, и проведу встречу с генпрокурором. У меня есть на это право нардепа, благодаря которому могу рассчитывать на неотложный прием», — сообщил Порошенко.

Затем же он дополнил, что намерен защищать Украинское государство от некомпетентных властей на постах, а также внешней агрессии. Он уверяет, что Зеленского не боится, и не намерен как-то защищаться от него.

Источник ранее сообщал, что это очень позитивный сигнал – источник сказал, как начал действовать Зеленский по Порошенко.