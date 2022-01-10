Как информирует «НБН» со ссылкой на The New York Times, госсекретарь Штатов Блинкен уже поспешил заявить, что во время диалога с Кремлем ни о каких уступках по ситуации с Украиной быть не может, если речь будет идти о территориальной целостности этой страны.

Так, согласно словам Энтони Блинкена, переговоры между представителями американской и российской властей будут проводиться не с той целью, чтобы пойти на какие-то там уступки на фоне угрозы вторжения войск Путина на территорию Украины.

Наоборот, по его словам, цель переговоров – это снижение напряженной ситуации в регионе.

Цитата из заявления Блинкена:

«Мы сейчас говорим о том, чтобы посмотреть, существует ли в рамках диалога и дипломатии те вещи, которые могли бы сделать все стороны для того, чтобы напряженность была снижена. В прошлом мы уже делали такое».

Важно отметить, что в Женеве сегодня, 10 января, состоится встреча между США и РФ, в ходе которой будут обсуждаться требования Путина о «гарантиях безопасности». В свою очередь представитель от России Рябков вчера уже заявлял, что Альянсу пора «собирать свои манатки» и возвращаться к границам 19997 года.